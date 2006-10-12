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Табачный рынок Беларуси - один из источников бюджетных поступлений

12 октября 2006 11:49
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не удовлетворен тем, как правительство и местные власти выполняют его поручения, в том числе, и по вопросам развития рынка табачных изделий. Об этом заявил 12 октября глава государства на совещании по вопросу развития рынка табачных изделий.Табачный рынок Беларуси - один из источников бюджетных поступлений. Общий объем изъятия из выручки налогов и сборов в бюджет - около 45%. Ежегодно правительство, исходя из реальных объемов потребления белорусами сигарет, устанавливает квоты на производство и реализацию отечественной продукции, а также на импорт сигарет в республику. Так, на текущий год квота на импорт табачных изделий - полтора миллиарда штук.
# Экономика

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