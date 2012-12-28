Сулейман Керимов настроен на продолжение совместной работы с белорусами

Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня, 28 декабря, встретился с акционером ОАО «Уралкалий» Сулейманом Керимовым. В центре внимания — вопрос усиления влияния Белорусской калийной компании на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, компания будет придерживаться курса на дальнейшее развитие. Глава российской компании отметил, что настроен на продолжение совместной работы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Так как мы обещали, мы будем придерживаться нашего курса. И мы открыты здесь абсолютно. Наша компания имеет сильный авторитет в мире и на калийном рынке - все мне говорят: и китайцы, индусы, и в Бразилии я был, в Латинской Америке в том числе. Все о нас говорят только позитивно и видно, что даже если им что-то не нравится, особенно цены на наш товар, то они с уважением относятся к нам. И нам это уважение, видимо, надо сохранить.