Ставка рефинансирования в Беларуси со 2 апреля понизится до 36% годовых

Новости Беларуси. Решение о понижении ставки рефинансирования до 36% годовых озвучили в Нацбанке Беларуси.

Это уже третье снижение с начала текущего года. Они были в феврале и марте, уменьшение на 2% будет и в апреле.

Постепенное снижение финансового показателя идет на фоне укрепления положительных тенденций в экономике и денежно-кредитной сфере. При этом сохраняется высокая доходность рублевых вкладов населения, существенно превышающая доходы с вложений в иностранной валюте.

По итогам сегодняшних торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи курс белорусского рубля усилился ко всем трем базовым составляющим валютной корзины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Чепиков, старший преподаватель экономического факультета БГУ:

То, что снижается ставка процента, что в целом объективно в экономике, связано с тем, что снижаются инфляционные ожидания. Если на товарном рынке цены спокойные, если население больше продает валюту, чем покупает, то это говорит о том, что экономика совместима с этими процентными ставками и их можно дальше