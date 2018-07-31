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Средняя зарплата по Беларуси – 957 рублей. В правительстве подвели итоги работы за первое полугодие

31 июля 2018 13:41
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Новости Беларуси. Рост ВВП на 4,5 % и рекордно низкая инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя зарплата по Беларуси – 957 рублей. В правительстве подвели итоги работы за первое полугодие-1

В правительстве подвели итоги работы экономики за первое полугодие. Как подчеркнул премьер-министр, выполнены все необходимые показатели социально-экономического развития. Так, успехи есть в обрабатывающей промышленности, торговле, сельском хозяйстве, транспортной сфере. Хорошо поработали с партнёрами. Сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках.

Средняя зарплата по Беларуси – 957 рублей. В правительстве подвели итоги работы за первое полугодие-4

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:
Мы надеемся, что год закончим с неплохими результатами. При прогнозе валового внутреннего продукта 3,5 %, мы прогнозируем, что будет в рамках 3,9 – 4,1% ВВП. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки. Что тревожит? Прежде всего это долги предприятий. Ряд указов главы государства нацелен на разрешение этих проблем. К сожалению, не полностью они выполняются.

Средняя зарплата по Беларуси – 957 рублей. В правительстве подвели итоги работы за первое полугодие-7

Кроме того, почти на 8% приросли реальные денежные доходы населения, а средняя заработная плата составила 957 рублей. Тем не менее бороться надо с опережающим ростом заработной платы над производительностью труда. Чтобы восстановить баланс предлагается снижать затраты и себестоимость продукции. И у некоторых предприятий резервы для этого есть. Что же касается создания рабочих мест, то идём по плану. Но всё же главная задача – они должны быть высокопроизводительными. Сейчас такие рабочие места составляют лишь 5%.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Владимир Зиновский # Фотофакт

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