Средняя зарплата по Беларуси – 957 рублей. В правительстве подвели итоги работы за первое полугодие

Новости Беларуси. Рост ВВП на 4,5 % и рекордно низкая инфляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве подвели итоги работы экономики за первое полугодие. Как подчеркнул премьер-министр, выполнены все необходимые показатели социально-экономического развития. Так, успехи есть в обрабатывающей промышленности, торговле, сельском хозяйстве, транспортной сфере. Хорошо поработали с партнёрами. Сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках.

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:

Мы надеемся, что год закончим с неплохими результатами. При прогнозе валового внутреннего продукта 3,5 %, мы прогнозируем, что будет в рамках 3,9 – 4,1% ВВП. Это будет неплохой задел для предпоследнего года пятилетки. Что тревожит? Прежде всего это долги предприятий. Ряд указов главы государства нацелен на разрешение этих проблем. К сожалению, не полностью они выполняются.