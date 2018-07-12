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Современный сервисный центр для самосвалов БелАЗ открыли в Свердловской области

12 июля 2018 16:53
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Новости Беларуси. БелАЗ глубже пускает корни на Урале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свердловской области состоялось торжественное открытие современного сервисного центра, оснащенного новейшим оборудованием.

Современный сервисный центр для самосвалов БелАЗ открыли в Свердловской области-1

Центр технической поддержки полностью соответствует международным стандартам и представляет собой комплекс крытых помещений для размещения зон текущего и капитального ремонта, а также складского хозяйства.

Более 50 высококвалифицированных специалистов будут осуществлять ремонт любой сложности всего модельного ряда жодинских самосвалов.

Стоит отметить, что строительство проведено в рекордно короткие сроки: закладка первого камня состоялась в июне 2017 года.

# БелАЗ # Экономика # Фотофакт

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