Современный сервисный центр для самосвалов БелАЗ открыли в Свердловской области

Новости Беларуси. БелАЗ глубже пускает корни на Урале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свердловской области состоялось торжественное открытие современного сервисного центра, оснащенного новейшим оборудованием.

Центр технической поддержки полностью соответствует международным стандартам и представляет собой комплекс крытых помещений для размещения зон текущего и капитального ремонта, а также складского хозяйства.

Более 50 высококвалифицированных специалистов будут осуществлять ремонт любой сложности всего модельного ряда жодинских самосвалов.

Стоит отметить, что строительство проведено в рекордно короткие сроки: закладка первого камня состоялась в июне 2017 года.