Семашко: Беларусь рассчитывает на существенное снижение цены на газ с 2012 года

Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Владимир Семашко на совместном заседании обеих палат Национального собрания Беларуси.

С 1 января будущего года начнет действовать новая формула в расчетах за углеводородное сырье. В ее основе — принцип равнодоходности.

Говоря о ситуации в реальном секторе экономики, Владимир Семашко отметил, что почти все предприятия республики смогли адаптироваться к новому курсу национальной валюты. Внешняя торговля также стабилизировалась. Экспорт растет быстрее, чем увеличиваются объемы импорта. В апреле, впервые в истории Беларуси, заодинмесяц предприятия поставили за рубеж товаров на рекордные 3,5 миллиарда долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Темп роста ВВП — 112,5% — это фантастика, как у Китая. В Европе — лишь 2%.