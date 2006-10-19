Сельские хозяйства Беларуси вступают в зимовку с надежным запасом травяных кормов

Общий объем кормов 5 млн. 300 тонн - выше запланированного. Все области, кроме Минской, выполнили годовое задание. План по заготовке сена в целом по республике перевыполнен на 12%. Его запасено более полутора миллиона тонн. Хозяйства имеют также более 7 млн. тонн сенажа и около 10 млн. тонн силоса. В 60 районах республики накоплено травяных кормов больше чем в прошлом году. Самая высокая обеспеченность ими в Гомельской области.