Прямой эфир

Сельские хозяйства Беларуси вступают в зимовку с надежным запасом травяных кормов

19 октября 2006 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Общий объем кормов 5 млн. 300 тонн - выше запланированного. Все области, кроме Минской, выполнили годовое задание. План по заготовке сена в целом по республике перевыполнен на 12%. Его запасено более полутора миллиона тонн. Хозяйства имеют также более 7 млн. тонн сенажа и около 10 млн. тонн силоса. В 60 районах республики накоплено травяных кормов больше чем в прошлом году. Самая высокая обеспеченность ими в Гомельской области.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 октября 2006 11:44

"Беларусбанк" выпустил два миллиона пластиковых карточек

19 октября 2006 07:21

Нелегальный частный извоз - вне закона

18 октября 2006 11:05

Завершился визит главы азербайджанского государства Ильхама Алиева в Беларусь