Сельхозпредприятия Беларуси нашли новую модель взаимодействия

В агропромышленном комплексе Витебской области появились первые кооперативно-интегрированные объединения.

Агропромышленный союз Витебской птицефабрики и Полоцкого комбината хлебопродуктов позволит не только создать замкнутый цикл производства, но и совместными усилиями осваивать новые рынки сбыта.

Все начинается с яйца. Бройлерная птицефабрика стала пионером по созданию кооперативно-интеграционных структур в Витебской области. Недостающим звеном в цепочке от производства до конечной реализации продукции было выращивание зерновых. Теперь этот пробел восполнят присоединенные сельхозпредприятия.

Без серьёзных инвестиций не обойтись, но их необходимость очевидна. За счёт использования собственных кормов себестоимость продукции снизится, а конкурентоспособность – увеличится.

Передовой опыт подобной кооперации на Полоцком комбинате хлебопродуктов уже оценили Присоединенное хозяйство «Горяны-Агро» стало сырьевой базой предприятия. Выращенное зерно на комбинате перерабатывают на муку и комбикорм, который снова возвращается в хозяйство. Такой круговорот взаимовыгоден. И рынок сбыта шире, и бычки сыты.

– В результате объединения мы получили дополнительный рынок сбыта комбикорма, который производится на комбинате хлебопродуктов. Практически потребление комбикорма увеличилось, увеличились привесы, они достигли 800 грамм. В результате будет производиться больше молока и мяса, – сказал директор ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» Василий ХАМЁНОК.

Кроме того, комбинат сократил импорт пшеницы из Казахстана, России и Украины для производства муки высшего сорта. Её начало выращивать подшефное хозяйство. В планах – производство зернобобовых для импортозамещения белка.

– Видя проблему твердой пшеницы, мы пошли на добавление площадей. Сегодня хозяйство имеет 320 га пшеницы. Делая анализ, сдавая на комбинат хлебопродуктов, мы видим, что это пшеница 3 класса. Большое внимание уделяется зернобобовым. В этом году мы закупили семена «Вики» для выращивания, – рассказал директор ОАО «Полоцкий КХП» Горяны-Агро Александр КОПТУНОВ.

Такой передовой опыт и другим хозяйствам – наука. В перспективе белорусский агропромышленный комплекс должен работать как единый слаженный механизм. К концу года в стране создадут сорок одну кооперативно-интеграционную структуру. Новая форма взаимодействия открывает для аграриев новые перспективы.

