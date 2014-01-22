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Самосвал «БелАЗ» установил мировой рекорд: за раз перевез уму непостижимое количество груза

22 января 2014 17:21
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Новости Беларуси. «БелАЗ» установил мировой рекорд. Наш карьерный самосвал перевёз 503 тонн 505 кг груза. Достижение зафиксировано изданием, которое представляет книгу рекордов Гиннесса на постсоветском пространстве.

Уникальная белорусская разработка - карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн - был представлен общественности несколько месяцев назад. Это первый в мире тягач наивысшей грузоподъемности. Самосвалы такого класса сегодня работают в России, Канаде, Чили, Бразилии. И спрос на них уже имеется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # БелАЗ

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