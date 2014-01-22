Самосвал «БелАЗ» установил мировой рекорд: за раз перевез уму непостижимое количество груза

Новости Беларуси. «БелАЗ» установил мировой рекорд. Наш карьерный самосвал перевёз 503 тонн 505 кг груза. Достижение зафиксировано изданием, которое представляет книгу рекордов Гиннесса на постсоветском пространстве.

Уникальная белорусская разработка - карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн - был представлен общественности несколько месяцев назад. Это первый в мире тягач наивысшей грузоподъемности. Самосвалы такого класса сегодня работают в России, Канаде, Чили, Бразилии. И спрос на них уже имеется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.