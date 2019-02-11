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Реконструкцию подстанции для поддержки Белорусской АЭС частично завершили в Столбцовском районе

11 февраля 2019 18:54
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Новости Беларуси. Сегодня готова половина запланированных работ: на объекте в поселке Стецки построили новую распределительную точку с повышенной мощностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Реконструкцию подстанции для поддержки Белорусской АЭС частично завершили в Столбцовском районе -1

На нее будет подаваться энергия от Островецкой атомной станции по современной линии передач. Обработкой энергии займется современный азербайджанский автотрансформатор. А в новом двухэтажном здании разместится центр управления всем комплексом.

Реконструкцию подстанции для поддержки Белорусской АЭС частично завершили в Столбцовском районе -4

Реконструкцию подстанции для поддержки Белорусской АЭС частично завершили в Столбцовском районе -6

Валерий Шишло, главный инженер филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Мы сможем принимать отсюда напряжение в 330 киловатт, а также сможем запитать близлежащие районы: Дзержинский, Узденский, Несвижский и, собственно, Столбцовский. Дальше в рамках третьей и четвертой очереди планируется строительство линии на подстанцию в Барановичи. 

Реконструкцию подстанции для поддержки Белорусской АЭС частично завершили в Столбцовском районе -9

В ближайшее время работы продолжатся. На подстанции уберут все устаревшее оборудование и пустующие помещения. На их месте появятся новые административные здания.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Валерий Шишло # Фотофакт

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