Реконструкцию подстанции для поддержки Белорусской АЭС частично завершили в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Сегодня готова половина запланированных работ: на объекте в поселке Стецки построили новую распределительную точку с повышенной мощностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На нее будет подаваться энергия от Островецкой атомной станции по современной линии передач. Обработкой энергии займется современный азербайджанский автотрансформатор. А в новом двухэтажном здании разместится центр управления всем комплексом.

Валерий Шишло, главный инженер филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Мы сможем принимать отсюда напряжение в 330 киловатт, а также сможем запитать близлежащие районы: Дзержинский, Узденский, Несвижский и, собственно, Столбцовский. Дальше в рамках третьей и четвертой очереди планируется строительство линии на подстанцию в Барановичи.