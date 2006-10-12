Разработан план развития придорожного сервиса

Министерство транспорта разработало план развития придорожного сервиса. До конца 2007 года на основных автомобильных дорогах республики будут построены и реконструированы несколько десятков АЗС, кафе, площадок для отдыха. Разработана также генеральная схема развития придорожного сервиса до 2010 года с учетом данных, полученных от концерна <Белнефтехим>, Министерства торговли, Белкоопсоюза и облисполкомов. В соответствии с долгосрочными планами Минтранса, к 2015 году среднее расстояние между пунктами питания, АЗС и станциями техобслуживания существенно уменьшится - в соответствии с Европейскими соглашениями о международных автоперевозках.