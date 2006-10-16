Такая информация содержится в проекте Национальной программы демографической безопасности до 2010 года. Размер единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка планируется увеличить с двух до пяти бюджетов прожиточного минимума. И с двух до семи - при рождении второго и последующих детей.

Также будет совершенствована система пособий семьям, воспитывающим детей. В президентской программе <Дети Беларуси> предусмотрено повышение к 2009 году размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет до бюджета прожиточного минимума.