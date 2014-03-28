Раздельный сбор мусора: как превратить отходы в доходы?

Новости Беларуси. Экономить, выбрасывая. В стране будет разработана новая концепция обращения с коммунальными отходами. Чтобы от сбора мусора получить экономический эффект, необходим комплексный подход, считают в Правительстве. Некоторые страны перерабатывают до 50% мусора. Наш показатель пока около 10%. А это неоправданный расход валюты на закупку втор-сырья за рубежом и дополнительные траты денег на энерго-носители. Как улучшить ситуацию и когда выносить мусор из квартиры станет не просто необходимо, но и выгодно, узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Раздельный сбор мусора — один из способов, который реально поможет превратить отходы в доходы. В Европе это делают уже давно. В странах постсоветских популярнее вот таких контейнеров — мусоропроводы. Прямо в подъезде домов. Но если жилец выбрасывает мусор туда, он никак не помогает экономике. Сырье не перерабатывается. Именно поэтому чиновники от ЖКХ решают, что делать - избавляться ли от мусоропроводов? Здесь есть свои «за» и «против».

Новая концепция обращения с отходами предусматривает постепенный переход на раздельный сбор мусора. В этом случае за вывоз ТБО платить будем меньше. Получается, преславутые два зайца - и жировка тоньше, и для экономики польза. В этом столичном дворе, к примеру, пока работает система «все включено». В домах – мусоропроводы, во дворе – контейнеры для раздельного сбора мусора. Заполнены и те, и те. Готовы ли жильцы экономить, выбрасывая, интересуемся у них?

Жители домов:

Для меня, например, я согласна, мне мусоропровод не надо. Но есть больные люди, которые не могут.

Народ не хочет носить особенно-то, понимаете? А убрать вообще мусоропровод тоже… Пока не готов народ, по-моему.

Надо, чтоб контйнера около дома стояли. Он же из 9 подъезда не пойдет сюда в 1 подъезд через весь дом.

Я считаю, что тенденция правильная. Надо сортировать мусор. Платмассу тоже, если собирают, наверное, тоже можно произвести что-то полезное.

А это уже Гомель. Жить по-новому здесь решили ещё в 1995 году. И заварили сразу все мусоропроводы города. Главной причиной была банальная антисанитария. Однако, оказалось, этот шаг стал ещё и первым на пути к цивилизованному раздельному сбору мусора.

По словам коммунальщиков, перейти на контейнеры можно не везде. По крайней мере, быстро. В некоторых районах Минска очень плотная застройка. К мусорным бакам нужно обеспечить хотя бы подъездные пути. Плюс ликвидировать мусоропроводы не смогут без согласия жильцов. Это, все-таки, дома конкретных людей. Поэтому работать будут планомерно.

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства ГО «Минское городское коммунальное хозяйство»:

На сегодняшний день в обслуживаемых жилых домах районов из 11 тысяч подъездов в 370 подъездах закрыты стволы мусоропроводов. Мы планируем не менее 980 контейнеров установить в этом году. Не все еще, наверное, знают, для чего эти контейнера устанавливаются. Поэтому мы со своей стороны стараемся как можно активнее эту работу проводить и через какие-то объявления, и через СМИ.

Основная проблема в деле эффективной переработки – менталитет белорусов. К примеру, в некоторых районах Минска и вовсе осталась старая система выброса отходов. Мусоропроводы в отдельных панельных домах на кухне. Вот и привыкли к хорошему. Если, конечно, бытовую систему подобного типа можно так назвать. Еще один вопрос – не все согласны банально пройти лишние 10 метров, чтобы выбросить мусор с пользой. Получается, зарабатывать деньги – лень?