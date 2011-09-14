Пункты обмена валют ОАО "Приорбанк" в Витебске отреагировали на изменение курса валюты

Как сообщили БелТА в банке, с 13.30 в трех пунктах обмена валют по итогам проведенной Нацбанком дополнительной валютной сессии здесь выставлен курс покупки доллара Br8350, продажи - Br8850, соответственно евро - Br11749 и Br12450, российского рубля - Br270 и Br325. В то же время мониторинг работы пунктов обмена валют других банков показал, что некоторые из них еще не владеют информацией об изменениях курсов валют.