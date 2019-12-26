Профсоюзы проведут юридические консультации в регионах Беларуси

Новости Беларуси. Более сотни юристов Федерации профсоюзов 26 декабря направляются в регионы Беларуси, чтобы оказать квалифицированную помощь населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие консультации правовых инспекторов практикуются уже не первый год. Как показывает анализ содержания обращений – основная масса приходится на вопросы, затрагивающие трудовую деятельность, применения жилищного и пенсионного законодательств.