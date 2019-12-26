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Профсоюзы проведут юридические консультации в регионах Беларуси

26 декабря 2019 07:39
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Новости Беларуси. Более сотни юристов Федерации профсоюзов 26 декабря направляются в регионы Беларуси, чтобы оказать квалифицированную помощь населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы проведут юридические консультации в регионах Беларуси-1

Такие консультации правовых инспекторов практикуются уже не первый год. Как показывает анализ содержания обращений – основная масса приходится на вопросы, затрагивающие трудовую деятельность, применения жилищного и пенсионного законодательств.

Профсоюзы проведут юридические консультации в регионах Беларуси-4

Обратиться к юристам можно по телефону, прийти на личный приём, оставить письменное обращение или электронное – через специальный сервис на интернет-портале ФПБ.

# Консультация юриста # Экономика # Фотофакт

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