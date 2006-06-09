Процедура таможенного оформления будет максимально упрощена

Белорусское таможенное законодательство в последнее время претерпело ряд существенных изменений. Это заметили как жители Беларуси, выезжающие за рубеж, так и иностранные граждане, пересекающие нашу границу. Исчезли очереди, значительно сократилось время ожидания. Но это - только начало.

На повестке дня у депутатов - новый Таможенный кодекс. Проект соответствует международным стандартам. За основу современного кодекса были взяты структура и содержание аналогичного российского документа.

Задача - максимально упростить процедуру таможенного оформления, сделать ее прозрачной, быстрой и доступной. И здесь главное - введение электронного документооборота. Он должен помочь избежать ошибок при оформлении грузов и существенно снизить время обработки информации - до 15 минут, при нынешних 40 минутах. Депутаты считают, что принятие проекта Таможенного кодекса в новой редакции поможет усовершенствовать внешнеэкономические отношения Беларуси.

Проект уже получил одобрение в Администрации Президента. Понравился он и российским коллегам. Они предложили взять наш новый кодекс за основу единого таможенного документа стран СНГ. 9 июня проект был представлен для рассмотрения в первом чтении в Палате представителей.