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Процедура таможенного оформления будет максимально упрощена

09 июня 2006 14:32
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Белорусское таможенное законодательство в последнее время претерпело ряд существенных изменений. Это заметили как жители Беларуси, выезжающие за рубеж, так и иностранные граждане, пересекающие нашу границу. Исчезли очереди, значительно сократилось время ожидания. Но это - только начало.

На повестке дня у депутатов - новый Таможенный кодекс. Проект соответствует международным стандартам. За основу современного кодекса были взяты структура и содержание аналогичного российского документа.

Задача - максимально упростить процедуру таможенного оформления,  сделать ее прозрачной, быстрой и доступной. И здесь главное - введение электронного документооборота. Он должен помочь избежать ошибок при оформлении грузов и существенно снизить время обработки информации - до 15 минут, при нынешних 40 минутах.  Депутаты считают, что принятие проекта Таможенного кодекса в новой редакции поможет усовершенствовать внешнеэкономические отношения Беларуси.

Проект уже получил одобрение в Администрации Президента.  Понравился он и российским коллегам. Они предложили взять наш новый кодекс за основу единого таможенного документа стран СНГ. 9 июня проект был представлен для рассмотрения в первом чтении в Палате представителей.

# Экономика

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