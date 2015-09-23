Президент возьмет на личный контроль обращения, которые поступают от высших должностных лиц и директоров заводов

Новости Беларуси. Проблема невозвращения дебиторской задолженности – бич для государственных финансов. Президент 23 сентября провел совещание, в ходе которого подчеркнул, что большую опасность представляют расчеты с белорусскими предприятиями, которые не произвели именно иностранные клиенты. С трудностями внутри страны справиться проще. На совещании рассматривалось и то, как решается данная проблема на «Минском тракторном заводе».

Мало кто знает, но каждый 10-й трактор в мире родом из Беларуси. Первая машина сошла с конвейера «Минского тракторного завода» еще в 1969 году. Продукцию МТЗ знают в нескольких десятках стран. Около четверти техники поставляют в страны дальнего зарубежья, чуть меньше – в СНГ, более 40% – в Россию. Здесь же работают и сборочные производства.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Сегодня шесть сборочных производств. Но следует отметить, что только в Татарстане два сборочных производства, в Череповце сборочное производство, в Ставрополе, Саратове. В Саратове и Ставрополе сборочное производство на энергонасыщенной технике мощностью 300 и выше лошадиных сил.

Искать новые рынки сбыта и создавать более качественную и конкурентоспособную продукцию – такие задачи поставил Александр Лукашенко перед руководством предприятия, посещая завод в мае 2015 года.

В целом, на Минском тракторном дела идут неплохо. Но на финансовую ситуацию сильно повлияла нестабильность на внешних рынках, в том числе на рынках зарубежных партнеров завода. В итоге образовалась высокая дебиторская задолженность.

Проблемы предприятия 23 сентября обсуждали и во Дворце Независимости. В самом начале разговора Александр Лукашенко расставляет акценты: в ближайшее время разобраться в ситуации с должниками.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В это непростое время, как все понимают, бичом для нашей экономики, наших государственных финансов стала проблема дебиторской задолженности. Если просто говорить для обычного народа, это значит, что наши предприятия поставляют товар, а деньги или не получают вообще, что сродни преступлению, или получают несвоевременно. Хорошо, если это внутренняя дебиторская задолженность – тут мы быстро разберемся с этими проблемами. Но самое опасное, что дебиторская задолженность внешняя. В связи с этим мною были приняты жесткие решения. Особенно внутри страны. Последний пример – по алкоголю. Кто не рассчитался до 1 сентября, нашли свои места в следственном изоляторе. И так будет впредь. Я хочу ввести в практику своей работы рассмотрение существенных обращений на имя Президента (жалоб, обращений и так далее), которые касаются крупных государственных вопросов и трудовых коллективов. Такое обращение я вчера на ночь получил от генерального директора производственного объединения «Минский тракторный завод». Я пригласил сюда силовиков для того, чтобы разобраться, в чем противодействие (это дословная цитата) работе МТЗ со стороны прокурора, МВД, КГБ. В чем выражается это противодействие? Эта проблема в обществе так или иначе существует – что контролеры и правоохранительные органы чуть ли не мешают работе реального сектора экономики.

В 2014 году на МТЗ недосчитались около полумиллиарда долларов. Больше всего долгов – у российских партнеров.

В первых рядах на совещании – руководители силовых структур. По последним данным, правоохранительные органы Беларуси расследуют более 20 дел о коррупции при поставках продукции в Россию. Отсюда и пристальное внимание со стороны правоохранителей к «Минскому тракторному заводу».

Президент отмечает: МТЗ – имиджевое предприятие, где должен быть идеальный порядок. Но контролеры и правоохранители не вправе мешать нормальной работе завода.

Александр Лукашенко:

Я это допустить не могу, чтобы у нас в КГБ, МВД, прокуратуре, Комитете госконтроля кто-то так противодействовал, чтобы это могло выйти на уровень Президента. Понимаю, что в обществе подбрасывается этот тезис. У нас же частной собственности много, все хотят жить хорошо, красиво и бесконтрольно. И я знаю, к чему приводит работа частника. Личный интерес там бежит прежде всего.

Но еще раз подчеркиваю: упаси господь контрольные, правоохранительные органы где-то кому-то мешать работать вопреки интересам государства. Упаси вас господь. Вы же знаете, сколько в последнее время посадили не только представителей правоохранительных органов (я уже не говорю о милиции и оперативниках КГБ – о прокурорах или судьях), сколько судей за решетку пошли за подобные вещи. Я не думаю, что этого у нас не понимают. Поэтому меня это поражает. И я не хочу, чтобы в нашем государстве было, не дай бог, как у наших соседей. Вы знаете, к чему это приводит. Поэтому давайте на примере МТЗ, поскольку мой помощник вчерашний (а бывших не бывает) обратился с этим заявлением к Президенту, разберемся, кто и как мешает, кто противодействует.

Дебиторская задолженность значится не только у МТЗ. В нынешних экономических условиях такая проблема есть и у других предприятий. А этой значит, что госбюджет недополучает значительные суммы.

Генпрокуратура занимается проблемой внешней дебиторской задолженности по поручению Президента Беларуси уже некоторое время. Как отмечает генеральный прокурор, в работе по данному направлению уже наметилась положительная динамика.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Мы берем этот вопрос под контроль и общаемся со всеми руководителями предприятий, составлен план. У нас в настоящее время достигнута договоренность, она позитивная. И эта договоренность уже имеет развитие, внешнее развитие. Имеется в виду положительная динамика в плане работы с Генеральной прокуратурой России. Уже пошла нормальная тенденция, уже пошли реальные деньги в Беларусь. Сегодня директор МТЗ озвучил этот вопрос, что уже возвращаются. Может быть, не так много, как нам хотелось бы, но они начали возвращаться.

Один из итогов совещания – глава государства возьмет на личный контроль обращения, которые поступают от высших должностных лиц и директоров заводов.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Республики Беларусь:

Отныне в публичную практику вводится рассмотрение значимых жалоб и писем, которые поступают на имя главы государства. Обратиться с таковым к Президенту могут высшие должностные лица, министры, помощники, руководители предприятий. Ситуации часто бывают спорными, и касаются важнейших для жизнедеятельности страны вопросов. Именно поэтому рассматриваться они будут на высшем уровне и публично.

Совещание продолжалось несколько часов. Главное требование президента – правоохранители и руководители предприятий должны работать скоординировано и системно. От этого может зависеть и положительное решение многих вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.