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В Хатыни стартовал второй день масштабного автомотопробега ко Дню Победы

02 мая 2025 07:43
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Мифы о войне обсудят 2 мая участники проекта «Открытое знание». Он состоится в Минске, горожане и гости столицы смогут пообщаться с экспертами. А в 10 утра в мемориальном комплексе «Хатынь» стартует второй день масштабного автомотопробега.

В Хатыни стартовал второй день масштабного автомотопробега ко Дню Победы-2

Он начался накануне в Светлогорском районе под девизом «На страже памяти великого подвига». Организатором знакового мероприятия выступило Министерство внутренних дел. Масштабная акция отозвалась в сердцах многих, вызвала неподдельный интерес. Искренние улыбки и радость в глазах – так белорусы и гости нашей страны выражают благодарность за мирное небо

В Хатыни стартовал второй день масштабного автомотопробега ко Дню Победы-4

Это массовое, огромное мероприятие, которое привлекает молодежь. Мы очень рады, что мы можем принять участие в таком мероприятии.

В Хатыни стартовал второй день масштабного автомотопробега ко Дню Победы-6

День Победы для меня в первую очередь – это огромная память о наших предках, о наших родственниках, которые погибли за мирное небо над нашей землей.

В Хатыни стартовал второй день масштабного автомотопробега ко Дню Победы-8

Сотрудники и ветераны ведомства, члены их семей, включая подрастающее поколение, проедут по всем регионам, возлагая цветы к мемориалам и воинским захоронениям. Накануне эти места благоустроили.

# День Победы

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