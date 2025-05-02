В Хатыни стартовал второй день масштабного автомотопробега ко Дню Победы

Мифы о войне обсудят 2 мая участники проекта «Открытое знание». Он состоится в Минске, горожане и гости столицы смогут пообщаться с экспертами. А в 10 утра в мемориальном комплексе «Хатынь» стартует второй день масштабного автомотопробега.

Он начался накануне в Светлогорском районе под девизом «На страже памяти великого подвига». Организатором знакового мероприятия выступило Министерство внутренних дел. Масштабная акция отозвалась в сердцах многих, вызвала неподдельный интерес. Искренние улыбки и радость в глазах – так белорусы и гости нашей страны выражают благодарность за мирное небо

Это массовое, огромное мероприятие, которое привлекает молодежь. Мы очень рады, что мы можем принять участие в таком мероприятии.

День Победы для меня в первую очередь – это огромная память о наших предках, о наших родственниках, которые погибли за мирное небо над нашей землей.