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Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг выделит лучших производителей стран Содружества

18 октября 2006 08:51
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Достижения в области качества продукции и услуг. Эту тему обсудят 18 октября в Минске представители стран Содружества.Они  рассмотрят вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса среди предприятий на соискание премии СНГ за достижения в области качества в 2006-2007 годах. Инициировала его Беларусь. В настоящее время проходит первый - национальный - этап конкурса. На втором - межгосударственном - страны выдвинут своих претендентов на премию.
Кроме того, участники заседания обсудят проект межгосударственного соглашения, касающегося  маркировки товаров единым знаком. Это будет способствовать переходу стран Содружества на единые международные стандарты. Специалисты также обсудят вопросы, которые будут вынесены на рассмотрение руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств СНГ. Их встреча намечена на декабрь текущего года в Астане.
# Экономика

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