Прямой эфир

Премьер-министр Беларуси посетил «БелАЗ» и протестировал самый большой в мире карьерный самосвал

08 сентября 2017 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «БелАЗ» по итогам 2017 года рассчитывает увеличить экспорт вдвое. Только за последние 8 месяцев с конвейера завода сошло в два раза больше самосвалов, чем за весь прошлый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, предприятие отвоевало треть мирового рынка. Об этом 8 сентября в Жодино рассказали премьер-министру страны. При этом «БелАЗ» может еще увеличить долю поставок на географической карте. Так, на наших машинах уже трудятся в карьерах Европы – в Польше, Болгарии, Сербии, ведутся переговоры с Черногорией. Что касается Азии: это Индонезия, Монголия. Заинтересованы в белорусской технике и в Африке. В октябре планируется очередная отгрузка в Марокко.

Премьер-министр Беларуси посетил «БелАЗ» и протестировал самый большой в мире карьерный самосвал-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Предприятия на подъеме, они очень уверенно прошли период спада спроса на продукцию. Не проспали, что называется, сделали серьезную. Модернизацию технологических процессов, разработали новые востребованные конструкции, дополнили недостающую линейку.

Премьер-министр Беларуси посетил «БелАЗ» и протестировал самый большой в мире карьерный самосвал-4

Петр Пархомчик, генеральный директора ОАО «БелАЗ»:
У нас есть предприятия и за пределами Жодино. Мы завершили строительство предприятия в Старых Дорогах. Оно уже выпускает тормозные колодки для компании «БелАЗ». Начата очень серьезная программа на заводе в Слуцке подъемного транспортного оборудования. Строится абсолютно новое современное предприятие с организацией производства, начиная с кранов малой грузоподъемности (5 т) и завершая 240 т. То есть мы сегодня имеем еще один хороший предмет производства, который позволит нам диверсифицировать бизнес нашего предприятия.

Премьер Андрей Кобяков лично протестировал и самый большой в мире карьерный самосвал, проехав в кабине автогиганта по полигону. Правда, до этого глава правительства прошел обучение на динамическом тренажере. Там в режиме реального времени воспроизводятся не только погодные условия, но и реальная дорожная обстановка.

Сегодня на «БелАЗе» активно работают и над новой моделью самосвалов – полностью роботизированной. То есть, по сути, без водителя. Это будет совместный проект с российскими коллегами.

Премьер-министр Беларуси посетил «БелАЗ» и протестировал самый большой в мире карьерный самосвал-7

Александр Егоров, генеральный конструктор ОАО «БелАЗ»:
На сегодняшнем этапе мы имеем лабораторный образец, проводим на нем определенные эксперименты. Первый же образец мы рассчитываем собрать до конца года. Из предприятий, которые высказывают настойчивые желания опробовать у себя первые образцы таких самосвалов, это Сибирская угольная энергетическая компания.

Кроме того, на заводе высказали готовность создать уже 650-тонник. Задержка сегодня лишь в создании соответствующей шины.

# Экономика # Автомобилестроение в Беларуси # Андрей Кобяков # Петр Пархомчик # Александр Егоров

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко и Павел Топузидис обсудили реализацию проекта по торговому обслуживанию населения «Магазины у дома»
08 сентября 2017 10:41

Александр Лукашенко и Павел Топузидис обсудили реализацию проекта по торговому обслуживанию населения «Магазины у дома»

«Беларусь – не монолитная страна в плане индустрии. Есть очень успешные направления, есть немного отстающие»
07 сентября 2017 19:47

«Беларусь – не монолитная страна в плане индустрии. Есть очень успешные направления, есть немного отстающие»

Подать потребителю то, что он хочет: 7 сентября аграрии и правительство обсудили обеспечение Беларуси овощами
07 сентября 2017 18:15

Подать потребителю то, что он хочет: 7 сентября аграрии и правительство обсудили обеспечение Беларуси овощами