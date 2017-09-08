Премьер-министр Беларуси посетил «БелАЗ» и протестировал самый большой в мире карьерный самосвал

Новости Беларуси. «БелАЗ» по итогам 2017 года рассчитывает увеличить экспорт вдвое. Только за последние 8 месяцев с конвейера завода сошло в два раза больше самосвалов, чем за весь прошлый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, предприятие отвоевало треть мирового рынка. Об этом 8 сентября в Жодино рассказали премьер-министру страны. При этом «БелАЗ» может еще увеличить долю поставок на географической карте. Так, на наших машинах уже трудятся в карьерах Европы – в Польше, Болгарии, Сербии, ведутся переговоры с Черногорией. Что касается Азии: это Индонезия, Монголия. Заинтересованы в белорусской технике и в Африке. В октябре планируется очередная отгрузка в Марокко.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Предприятия на подъеме, они очень уверенно прошли период спада спроса на продукцию. Не проспали, что называется, сделали серьезную. Модернизацию технологических процессов, разработали новые востребованные конструкции, дополнили недостающую линейку.

Петр Пархомчик, генеральный директора ОАО «БелАЗ»:

У нас есть предприятия и за пределами Жодино. Мы завершили строительство предприятия в Старых Дорогах. Оно уже выпускает тормозные колодки для компании «БелАЗ». Начата очень серьезная программа на заводе в Слуцке подъемного транспортного оборудования. Строится абсолютно новое современное предприятие с организацией производства, начиная с кранов малой грузоподъемности (5 т) и завершая 240 т. То есть мы сегодня имеем еще один хороший предмет производства, который позволит нам диверсифицировать бизнес нашего предприятия. Премьер Андрей Кобяков лично протестировал и самый большой в мире карьерный самосвал, проехав в кабине автогиганта по полигону. Правда, до этого глава правительства прошел обучение на динамическом тренажере. Там в режиме реального времени воспроизводятся не только погодные условия, но и реальная дорожная обстановка. Сегодня на «БелАЗе» активно работают и над новой моделью самосвалов – полностью роботизированной. То есть, по сути, без водителя. Это будет совместный проект с российскими коллегами.