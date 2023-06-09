Правительство скорректировало постановление о системе регулирования цен

Новости Беларуси. В Беларуси скорректированы подходы к регулированию цен. Изменения внесены в соответствующее постановление правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель новаций – создать справедливые условия для реализации отечественных товаров. С такой инициативой выступали рабочие группы по развитию экономики регионов. Внесенные изменения должны повысить интерес розничной торговли к продаже белорусской продукции и уменьшить маржинальность собственного импорта. Предусмотрено и выравнивание подходов для производителей при реализации товаров в магазинах фирменной торговли, а также на интернет-площадках. Кроме того, документ меняет порядок предоставления оптовых скидок с отпускных цен и уточняет перечень товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы исключили те позиции, которые в высоком ценовом сегменте и пользуются незначительным спросом у населения, чтобы этот высокий ценовой сегмент не регулировать, а сконцентрироваться именно на товарах повседневного спроса. При этом количество регулируемых товарных групп сохранилось. Корректировки произошли только внутри товарных групп, выведен высокий ценовой сегмент.