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Правительство скорректировало постановление о системе регулирования цен

09 июня 2023 14:35
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Новости Беларуси. В Беларуси скорректированы подходы к регулированию цен. Изменения внесены в соответствующее постановление правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство скорректировало постановление о системе регулирования цен-1

Цель новаций – создать справедливые условия для реализации отечественных товаров. С такой инициативой выступали рабочие группы по развитию экономики регионов. Внесенные изменения должны повысить интерес розничной торговли к продаже белорусской продукции и уменьшить маржинальность собственного импорта. Предусмотрено и выравнивание подходов для производителей при реализации товаров в магазинах фирменной торговли, а также на интернет-площадках. Кроме того, документ меняет порядок предоставления оптовых скидок с отпускных цен и уточняет перечень товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.

Правительство скорректировало постановление о системе регулирования цен-4

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы исключили те позиции, которые в высоком ценовом сегменте и пользуются незначительным спросом у населения, чтобы этот высокий ценовой сегмент не регулировать, а сконцентрироваться именно на товарах повседневного спроса. При этом количество регулируемых товарных групп сохранилось. Корректировки произошли только внутри товарных групп, выведен высокий ценовой сегмент.

Правительство скорректировало постановление о системе регулирования цен-7

Документ о регулировании цен введен в октябре 2022 года. И уже претерпел несколько корректировок. Главная цель постановления – остановить необоснованный рост стоимости товаров и уменьшить инфляцию.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Иван Вежновец # Фотофакт

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