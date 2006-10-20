Потенциал сотрудничества Беларуси и Казахстана не исчерпан

По итогам прошлого года товарооборот между государствами вырос почти на половину. И это не предел, считают специалисты.

Активно развивая взаимоотношения, Беларусь и Казахстан являются хорошим примером для других стран. Оба государства - активные члены ЕврАзЭС и ратуют за создание на просторах СНГ единого экономического пространства. Товарооборот между государствами за восемь месяцев этого года уже превысил показатели 2005года.

Развиваются отношения не только на высшем уровне. Дружат, к примеру, Минска и Казахстана. На днях в Астане с большим успехом прошли Дни Минска.

19 октября в Казахстане отметили День республики. К празднику присоединились и в Белорусском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Там прошел праздничный вечер.

Эстафету у Дней Минска в Астане приняла Национальная выставка <Беларусь-Экспо>. В форуме принимают участие более 100 предприятий и организаций из Беларуси. Это на четверть больше чем в прошлом году. На выставке представлены все основные отрасли народного хозяйства Беларуси. Организаторы рассчитывают, что выставка будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и культурных связей между государствами.

А в конце октября мэр главного города Казахстана Аскар Мамин отправится к нам с ответным визитом.