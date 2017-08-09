Посыл Президента услышан: ошибки и недочеты исправлены, уборочная идет по графику

Новости Беларуси. Требование Александра Лукашенко – сохранить урожай, убрать его с полей с минимальными потерями. И как показывает мониторинг уборочной кампании, работа над ошибками, выявленными во время недавнего селекторного совещания у Президента, сделана. От рассвета до заката Николай Дубровский в поле. Урожай нужно убрать без потерь. Ведь даже центнер потерянного зерна – его личные потерянные рубли.

Николай Дубровский, комбайнер сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» (Шкловский район):

У нас есть стимул работать. Вчера я заработал 250 рублей за день. Стараемся, чтобы еще больше заработать. Зарплаты у нас хорошие в хозяйстве, урожай хороший. Сейчас Николай в числе первых. Приближается к тысячному намолоту. Но конкуренты дышат в спину. Уборочная идет в режиме нон-стоп. Дорога каждая минута. Водители, занятые на перевозке зерна, делают по 10-15 рейсов. Это до 400 километров ежедневно по маршруту «поле – зерносушильный комплекс». Кузов полон, можно ехать. О мотивации и ответственном подходе к своему делу говорил и глава государства. Как поле складывается из колосков, так и результат уборочной – труд каждого конкретного участника жатвы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо быстро убирать зерновые культуры и надо заготовить травяных кормов побольше. Еще одна из целей сегодняшнего совещания – обеспечить согласованность и четкость действий органов власти и управления. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потери урожая. Категорически запрещается все списывать на погоду. О том, как бороться с капризами сезона, отлично знают агрономы. Там, где небесная канцелярия стремится поставить лишние штампы, за дело берутся технологи и механики. В «Газовик-Сипаково» к уборочной подготовились. С техникой и топливом проблем нет. Нет здесь и потерь урожая.

Вадим Гарбина, директор сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» (Шкловский район):

Мы уже набираем 6% в день, которые положены на уборочную кампанию. И убрали мы 23,2% от общей площади. Думаю, в течение 10 хороших, погожих дней мы основные зерновые уберем. А это поле убирать будут позже. На 12 гектарах здесь решили создать зерновой питомник – выращивают суперэлитные семена: ячмень и пшеница. Работа на будущее. В 2018 году хозяйство будет засевать свои поля только своими семенами.

Сергей Иванов, главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» (Шкловский район):

С питомника первого года размножения мы на будущие 4-5 лет полностью будем обеспечены семенами. А эти семена на каждый посеянный ячменем гектар мы экономим средства на закупке семян на 200-250 рублей. Сейчас хозяйства делают все, чтобы завершить уборку хлеба до 20 августа, как того требует глава государства. Проблемы, возникавшие на старте жатвы, например, с нехваткой топлива, уже решены. В кулуарах аграрии признаются: селектор по уборочной стал хорошей встряской и отстающие подтянулись.