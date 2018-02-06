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Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте

06 февраля 2018 19:08
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Новости Беларуси. Крупный экономический форум во Франкфурте-на-Майне объединил представителей деловых кругов Беларуси и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – перспективы промышленной кооперации, финансирование и страхование во внешней торговле, а также новые технологии в банковском секторе. Все подробности по телефону.

Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте-1

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в ФРГ:
В рамках форума уже в ходе первой сессии были отдельно представлены индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий. Эти проекты, эти форматы пользуются сегодня повышенным вниманием со стороны германских инвесторов. У различных немецких бизнесменов различные интересы.

Для того, чтобы этот рост нашей торговли был устойчивым, нужно создавать проекты двухстороннего взаимодействия и сотрудничества, которые бы создавали кооперационные проекты. То есть там, где наши продукты встраивались бы в производственные цепочки германского бизнеса и дальше выходили на международную арену.

Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте-4

Подобные форумы уже стали традиционными и проходят в формате Дней белорусской экономики в Германии. Как показало время, это эффективная переговорная площадка. Только в 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился на четверть.

Итоги встречи этой станут известны уже 7 февраля. Обе стороны настроены на конкретные проекты и цифры.

# Экономика # Беларусь-Германия # Фотофакт # Денис Сидоренко

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