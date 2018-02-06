Посол Беларуси в Германии рассказал о перспективах экономического форума во Франкфурте

В центре внимания – перспективы промышленной кооперации, финансирование и страхование во внешней торговле, а также новые технологии в банковском секторе. Все подробности по телефону.

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в ФРГ:

В рамках форума уже в ходе первой сессии были отдельно представлены индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий. Эти проекты, эти форматы пользуются сегодня повышенным вниманием со стороны германских инвесторов. У различных немецких бизнесменов различные интересы.

Для того, чтобы этот рост нашей торговли был устойчивым, нужно создавать проекты двухстороннего взаимодействия и сотрудничества, которые бы создавали кооперационные проекты. То есть там, где наши продукты встраивались бы в производственные цепочки германского бизнеса и дальше выходили на международную арену.