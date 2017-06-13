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Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней зарплаты в Беларуси и будут пересчитываться дважды в год

13 июня 2017 10:29
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Новости Беларуси. Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней заработной платы по стране. Соответствующую поправку в законодательство приняли 13 июня депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, перерасчет пособия будут производить дважды в год – первого августа и первого января. И в случае сокращения зарплаты выплаты произведут в размере, начисленном до ее уменьшения. Кроме того, пособия смогут получать и родители детей-инвалидов при условии их частичной занятости или работы на дому.

Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней зарплаты в Беларуси и будут пересчитываться дважды в год-1

Валентина Курсевич, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Во-первых, это позволит членам таких семей увеличить свой доход. Второе: заработать страховой стаж для начисления трудовой пенсии. В-третьих, это очень немаловажно, сохранить профессию, те социальные связи, которые нужны данной семье.

# Экономика # Государственная социальная политика # Валентина Курсевич

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