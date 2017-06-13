Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней зарплаты в Беларуси и будут пересчитываться дважды в год

Новости Беларуси. Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней заработной платы по стране. Соответствующую поправку в законодательство приняли 13 июня депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, перерасчет пособия будут производить дважды в год – первого августа и первого января. И в случае сокращения зарплаты выплаты произведут в размере, начисленном до ее уменьшения. Кроме того, пособия смогут получать и родители детей-инвалидов при условии их частичной занятости или работы на дому.