Новости Беларуси. Последняя партия электровозов прибыла в Беларусь из Китая. Техника сейчас находится в Брестской области – локомотивном депо «Барановичи», где пройдет таможенное оформление. Здесь же белорусские и китайские специалисты совместно проведут пусконаладочные работы.

Таким образом контракт на поставку 12 грузовых электровозов для Белорусской железной дороги выполнен. Шесть из них поступили в 2012 году, четыре – этой весной. Они подтвердили свою надежность и эффективность и успешно курсируют по нашей стальной магистрали на участках от Минска до Бреста и Орши, Молодечно и Осиповичей.

Это общеевропейские транспортные коридоры. Новая техника обладает большой мощностью и способна вести грузовые составы весом до 8 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.