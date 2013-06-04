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Последняя партия электровозов прибыла в Беларусь из Китая

04 июня 2013 06:05
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Новости Беларуси. Последняя партия электровозов прибыла в Беларусь из Китая. Техника сейчас находится в Брестской области – локомотивном депо «Барановичи», где пройдет таможенное оформление. Здесь же белорусские и китайские специалисты совместно проведут пусконаладочные работы.

Таким образом контракт на поставку 12 грузовых электровозов для Белорусской железной дороги выполнен. Шесть из них поступили в 2012 году, четыре – этой весной. Они подтвердили свою надежность и эффективность и успешно курсируют по нашей стальной магистрали на участках от Минска до Бреста и Орши, Молодечно и Осиповичей.

Это общеевропейские транспортные коридоры. Новая техника обладает большой мощностью и способна вести грузовые составы весом до 8 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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