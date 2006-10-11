Подведены итоги социально-экономического соревнования среди районов города за первое полугодие

В Миногрисполкоме подвели итоги социально-экономического соревнования среди районов города за первое полугодие. Вопреки традициям, первое место решили не присуждать. Второе досталось Партизанскому району, третье - Заводскому. Ни один из районов города не выполнил прогнозные показатели по вводу жилья. Строительные организации не справляются с доведенными объемами. Да и продолжительные сроки отвода земель и согласования проектных документов вносят свою лепту. Столичные власти мириться с таким положением не намерены. Руководители будут нести персональную ответственность за невыполнение плановых показателей.