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Подведены итоги социально-экономического соревнования среди районов города за первое полугодие

11 октября 2006 11:13
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В Миногрисполкоме подвели итоги социально-экономического соревнования среди районов города за первое полугодие. Вопреки традициям, первое место решили не присуждать. Второе досталось Партизанскому району, третье - Заводскому. Ни один из районов города не выполнил прогнозные показатели по вводу жилья. Строительные организации не справляются с доведенными объемами. Да и продолжительные сроки отвода земель и согласования проектных документов вносят свою лепту. Столичные власти мириться с таким положением не намерены. Руководители будут нести персональную ответственность за невыполнение плановых показателей.
# Экономика

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