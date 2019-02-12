Первый экспортный поезд «Орша-Наньчан» отправился из Беларуси в Китай

Новости Беларуси. Первый экспортный поезд «Орша-Наньчан» выехал из Беларуси в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это около 40 вагонов с торфом и пиломатериалами. В пути он будет находиться 10 суток. Для сравнения: доставка груза по морю заняла бы в четыре раза больше времени.

Курсировать по этому маршруту железнодорожный транспорт будет не реже одного раза в месяц. К слову, поезда с китайскими товарами в Орше встречают уже два года – примерно по четыре состава в месяц. Контейнерные перевозки китайских грузов только на станции «Орша-Восточная» выросли в три с половиной раза.

Владимир Костеневич, директор производственно-логистического комплекса «Бремино-Орша»:

Товары народного потребления прежде всего: это и сырьевые материалы, в перспективе – продукты питания. Белорусские экспортеры проявляют большой интерес к отправке продуктов питания – рефрижераторов через Оршу.

Мы хотели бы надеяться, что эти поставки станут регулярными. Наше желание – выйти на один поезд в неделю. Это зависит от того, как мы сможем привлечь и какие условия создать для наших экспортеров.