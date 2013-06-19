Перед Нацбанком поставлена задача усилить контроль за возвратом валютной выручки в страну

Новости Беларуси. В Беларуси нет предпосылок для девальвации. Такое мнение сегодня высказала глава Национального банка. Что касается снижения ставки рефинансирования, с этим — считает Надежда Ермакова — спешить не надо. Последний раз ставка была снижена 10 июня, однако к этому вопросу могут вернуться в июле. Это будет зависеть от общей макроэкономической ситуации в стране, динамики цен и инфляционных ожиданий.

Говорили сегодня и о разгрузке складов белорусских предприятий. Речь шла об экспорте. Национальному банку здесь уделена особая роль: правление усилит контроль за возвратом валютной выручки в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

По законодательству на нас эта функция возложена. Мы ее контролируем. Национальный банк дает разрешение по каждому конкретному контракту, если такая необходимость возникает, на продление срока этого контракта. Президент, когда давал поручения, сказал, что и не только это, но брать на себя полный контроль. Мы сейчас определяемся со схемой этого для того, чтобы вся информация через нас проходила. Это наша техническая работа.