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Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве

02 июня 2017 11:05
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Новости Беларуси. Делегацию немецкого района Баутцен принимают 2 июня в белорусской столице. Гости посетили Партизанский район. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве и договорились о совместных проектах в экономической и социальной сферах, торговле, образовании, обменялись опытом ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве-1

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:
Представители администрации Партизанского района посетили Германию, представители немецкой стороны были здесь у нас. Результатом предварительной работы явилось подписание соглашения о сотрудничестве.

Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве-4


Михаель Хариг, председатель администрации района Баутцен (Германия):
В регионе Баутцен очень разнообразная экономика, есть предприятия, занимающиеся машиностроением, химией и пищевой промышленностью. И в Минске, в частности в Партизанском районе, также есть предприятия, занимающиеся подобной деятельностью, поэтому я надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными.
Немецкие партнеры также посетили ряд инновационных производств, побывали в бизнес-инкубаторе и оценили новинки Минского тракторного завода.

# Экономика # Беларусь-Германия

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