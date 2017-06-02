Партизанский район Минска и немецкий район Баутцен подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Делегацию немецкого района Баутцен принимают 2 июня в белорусской столице. Гости посетили Партизанский район. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве и договорились о совместных проектах в экономической и социальной сферах, торговле, образовании, обменялись опытом ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района: Представители администрации Партизанского района посетили Германию, представители немецкой стороны были здесь у нас. Результатом предварительной работы явилось подписание соглашения о сотрудничестве.



Михаель Хариг, председатель администрации района Баутцен (Германия):

В регионе Баутцен очень разнообразная экономика, есть предприятия, занимающиеся машиностроением, химией и пищевой промышленностью. И в Минске, в частности в Партизанском районе, также есть предприятия, занимающиеся подобной деятельностью, поэтому я надеюсь, что контакты между нашими районами будут успешными.

Немецкие партнеры также посетили ряд инновационных производств, побывали в бизнес-инкубаторе и оценили новинки Минского тракторного завода.