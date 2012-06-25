Парламенты Беларуси и Молдовы подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы подписали сегодня в Минске председатель Совета Республики Анатолий Рубинов, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель парламента Молдовы Мариан Лупу. Документ носит бессрочный характер.

По мнению парламентариев, соглашение даст новый импульс развитию торгово-экономического, межпарламентского и политического взаимодействия между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товарооборот между странами в прошлом году составил 320 миллионов долларов. Молдова занимает пятое место среди торговых партнеров Беларуси в СНГ. Молдова заинтересована в поставках белорусской техники и развитии сборочных производств. На конструктивный диалог стороны надеются и на международном уровне. В частности, Беларусь рассчитывает на поддержку Молдовы во время предстоящей сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. На обсуждение парламентариев будет представлена резолюция от Беларуси о развитии новых видов энергетики.

Мариан Лупу, председатель парламента Молдовы:

Парламентская дипломатия, взаимопонимание и взаимодействие - хорошая площадка для того, чтобы отношения между странами стали еще более эффективными и результативными. Мы рассчитываем, что помимо дружбы, понимания и поддержки друг друга, этот визит будет способствовать увеличению и динамике эффективности двухсторонних отношений.

Тему торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Молдовы продолжили в Правительстве. По мнению премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича, сегодня мало просто торговать. Нужно создавать совместные компании и производства. Одно из них, по выпуску троллейбусов, планируется открыть уже в ближайшее время.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Надо, чтобы были совместные компании, которые реально бы занимались оказанием услуг или созданием материальных ценностей. Если нужны определённые меры государственной поддержки, особенно в период становления предприятия, я полагаю, что можно на это пойти. Мы готовы и законодательство наше позволяет