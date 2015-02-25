Парламентарии внесли изменения в Соглашение о строительстве Белорусской АЭС

Новости Беларуси. Строительство первого и второго блоков Белорусской АЭС идет в соответствии с графиком. Об этом сегодня, 25 февраля, заявили в парламенте страны. Вместе с тем депутаты рассмотрели изменения в Соглашение о строительстве станции.

Изменится статус заказчика а также функции белорусской и российской сторон.

Последняя будет выполнять работы по возведению защитных сооружений. Это объясняется большим опытом у российских коллег в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый энергоблок начнет работу в 2018, второй — в 2020 году.

Михаил Починок, депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Первоначально планировалось, что физическую защиту от проникновения посторонних лиц от террористических атак как с земли, так и с воздуха планировалось сделать белоруской стороне. Но опыта работы белорусской стороне в таких вот важных объектах нет. Этот опыт есть у российской стороны. Поэтому этим протоколом вносится как раз ответственность и задачи по проектированию, монтажу, наладке системы физической защиты атомной станции на российскую сторону.

В парламенте сегодня также одобрили программу деятельности Правительства на 2015 год.

Депутаты проголосовали за нее практически единогласно. Документ включает три основных принципа: экономическая стабильность, диверсификация экспорта и гибкое реагирование на внешние факторы. А также несколько сценариев развития Беларуси исходя из конъюнктуры рынка. В частности, цены на нефть и курса российского рубля. Между тем, план развития остался социально ориентированным.