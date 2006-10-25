Открываются новые горизонты сотрудничества Беларуси и Латвии

25 октября в Минске открылся второй Белорусско-латвийский финансово-инвестиционный форум. Он собрал около 250 представителей официальных и деловых кругов двух стран. Стороны намерены обсудить новые возможности взаимодействия в сфере транзита, производства и инвестиций.

С 2003 года Латвия инвестировала в Беларусь 230 млн. долларов. На протяжении многих лет между двумя странами сохраняются добрососедские отношения. Латвия входит в десятку важнейших торговых партнеров Беларуси, и по итогам внешней торговли за прошлый год занимает восьмое место. Товарооборот за восемь месяцев текущего года возрос на 17%. Во внешнеторговом обороте с каждой стороны насчитывается порядка 400 наименований товаров. Успешно реализуются проекты по промышленной кооперации.

Сегодня в Латвии собирают белорусские "МАЗы". Мощность этого производства составляет 100 автомобилей в год, что отвечает потребностям внутреннего рынка соседней страны. Латвия - один из основных партнеров Беларуси в сфере транспортного транзита. Она обеспечивает самый короткий путь к морским коммуникациям на Балтике. Ежегодно через территорию Латвии за пределы СНГ транзитом идет около половины белорусского экспорта.