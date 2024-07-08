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Объём производства резидентов Минского технопарка превысит 600 млн рублей в год

08 июля 2024 19:13
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Объем производства резидентов на трех площадках Минского технопарка превысит 600 миллионов рублей в год, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже работают почти 60 компаний. В ближайшее время введут в строй новую площадку на Партизанском проспекте. Будут созданы инновационные производства. Некоторые из них уже запущены.

О перспективах развития технопарка – материал Анны Куртасовой.

Объём производства резидентов Минского технопарка превысит 600 млн рублей в год-1

Сокращение сроков строительства в два раза, экономия средств на материалы, а также возможность производить работы круглый год. На это ориентировано новое столичное предприятие по изготовлению тонкостенных стальных конструкций.

Объём производства резидентов Минского технопарка превысит 600 млн рублей в год-4

Павел Щурко, директор компании по выпуску стройматериалов:
Выпускаем мы профили различных высот – от 100 до 300 миллиметров, толщиной от 1 до 3 миллиметров. Наши профили могут использоваться как в несущих стенах, так и в несущих перекрытиях.

Объём производства резидентов Минского технопарка превысит 600 млн рублей в год-7

Производство запустили в новом корпусе Минского городского технопарка. Четыре линии позволяют выпускать в месяц до 150 тонн стройматериалов. И это не предел.

Объём производства резидентов Минского технопарка превысит 600 млн рублей в год-10

80 % конструкций нашего производства. Пока осваиваем белорусский рынок, на перспективу будет обязательно поставлять в другие страны.

В планах запуск дополнительных линий. Стальные конструкции могут применяться при всех видах строительства как промышленно-коммунальном, так и жилищном.

Объём производства резидентов Минского технопарка превысит 600 млн рублей в год-13

Анна Куртасова, корреспондент:
Конструкции из тонкой стали активно используются при возведении столичных медицинских, спортивных и других объектов. Так, например, здание городского технопарка на Партизанском проспекте на 80 % выполнено из таких профилей.

Подробности в сюжете.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Анна Куртасова

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