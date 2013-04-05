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Новый образец комбайна разработали конструкторы Беларуси специально для фермерских хозяйств Китая

05 апреля 2013 05:59
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Новости Беларуси. Белорусская техника на полях Поднебесной. Новый образец комбайна разработали наши конструкторы специально для фермерских хозяйств Китая. Собирать новинку будут на совместном производстве в КНР.

Принципиальная особенность этой машины – уборка кукурузы без последующего их обмолачивания. Это необходимо, так как в Поднебесной зимой ее хранят только в початках.

Первый образец комбайна отправится в Китай уже в ближайшее время. А более крупная поставка машинокомплектов ожидается к августу, когда на полях начнется уборка кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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