Новый образец комбайна разработали конструкторы Беларуси специально для фермерских хозяйств Китая

Новости Беларуси. Белорусская техника на полях Поднебесной. Новый образец комбайна разработали наши конструкторы специально для фермерских хозяйств Китая. Собирать новинку будут на совместном производстве в КНР.

Принципиальная особенность этой машины – уборка кукурузы без последующего их обмолачивания. Это необходимо, так как в Поднебесной зимой ее хранят только в початках.

Первый образец комбайна отправится в Китай уже в ближайшее время. А более крупная поставка машинокомплектов ожидается к августу, когда на полях начнется уборка кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.