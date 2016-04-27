Новые зарядные станции для электромобилей появятся в Беларуси после запуска БелАЭС

Новости Беларуси. В Беларуси будут более широко использовать электроэнергию. Этот ресурс в избытке появится после запуска собственной АЭС. Поэтому уже сегодня нужно задуматься о сферах применения невидимого, но очень важного продукта. Один из мировых трендов – электромобили. Пока для Беларуси они в диковинку, равно как и инфраструктура для обслуживания экологичного транспорта.

Он уже привык слышать вопрос: «Как оно – почти без бензина?», и видеть батарейку вместо индикатора топлива на приборной панели. Федор почти год ездит на «гибриде» и сравнивает свое авто с мобильником, питающимся с помощью вилки.

Федор Согомонян, автолюбитель:

По сравнению с аналогичными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания – земля и небо. Не загрязняет окружающую среду, не шумит.

Но вот заряжать, казалось бы, во всех смыслах замечательное авто в Беларуси практически негде. Даже в Минске, городе-двухмиллионнике, всего несколько станций для электрозаправки. Ситуацию может кардинально изменить запуск белорусской АЭС.

Григорий Саргсян, директор компании по поставкам электромобилей:

Однозначно, имея свою АЭС, я думаю, что стоимость электроэнергии будет гораздо ниже и это подхлестнет наш народ к тому, что электромобиль будет очень привлекателен.

Выработка электроэнергии уже на нашей АЭС очевидно повлияет не только на предпочтения автомобилистов. Во многих сферах, где выгоднее будет отказаться от того же газа или других ресурсов в пользу электричества, работу перестроят с учетом новых реалий.

Сергей Тимошкин, начальник управления энергоэффективности Министерства энергетики Республики Беларусь:

Это дает возможность использования электроэнергии как на цели нагрева горячего водоснабжения, так и уйти от нагрева природным газом и включить электроэнергию.

А вот одна из служб такси в Бресте уже поехала навстречу переходу на электрорельсы. Компания закупила сразу 20 автомобилей с гибридным двигателем.

Андрей Якусик, директор компании такси:

Экономия значительная, порядка 40-45% топлива мы экономим ежедневно. Люди до сих пор боятся брать автомобили подобного рода, переживая за стоимость ремонта и стоимость замены батареи, она значительна. Но, как показала практика, автомобили очень живучие.

И все же электромобили в Беларуси, скорее, диковинка. Потенциальных покупателей пугает и отсутствие зарядных станций, и перспектива заглохнуть вдали от заветной розетки. Но ведь и плюсы не объедешь: ни выхлопов, ни частых затрат на обслуживание, ни брешей в бюджете после заправки, в конце концов. Впрочем, здесь первой передачей может стать не только инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.