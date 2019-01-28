Новые меры по дедолларизации белорусской экономики анонсировал Нацбанк

Новости Беларуси. Национальный банк анонсировал новые меры по дедолларизации экономики. Чтобы исключить использование в расчетах иностранной валюты и привязки к ней различных тарифов, планируются изменения в Гражданский и Банковский кодексы, а также в указы главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время действия регулятора будут направлены на формирование новой законодательной базы, которая в том числе снимет ограничения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физических лиц, а также на открытие счетов в иностранных банках для юридических. Кроме того, к концу 2019 года в совокупной структуре кредитов объем займов в рублях должен устойчиво превысить половину.

Напоминаем, ранее в Нацбанке сообщали, что потери Беларуси от долларизации оцениваются в 2-3 % ВВП, то есть до 1,5 миллиардов долларов в год.