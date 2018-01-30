Новости экономики за 30.01.2018

Новости Беларуси. Белорусы осваивают инструменты инвестирования. Сбережения не только стараются сохранить, но и приумножить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продвинутые инвесторы среднего звена вкладываются в облигации, недвижимость и банковский депозит. От облигаций годовой доход от 4 до 8 %, доходность инвестиций в недвижимость от 3 до 6 %.

Депозиты в евро принесли вкладчикам свыше 16 %.

Основная доходность за счет роста курса евро к доллару, белорусскому рублю и многим другим мировым валютам. Депозиты в рублях принесли вкладчикам 8 % годовых. Золото в слитках при этом традиционно оказалось убыточным из-за того, что банки продают слитки на 10-20 % дороже, чем покупают.