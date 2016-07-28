Новости экономики за 28.07.2016

Новости Беларуси. С понедельника просмотр баланса на карточках крупнейшего банка страны станет платным. При каких условиях и сколько спишут со счета, знает экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

СЛЕДИМ ЗА БАЛАНСОМ

Наш основной представитель банковского рынка предостерегает от использования банкоматов другого банка. Известно, что обычная проверка баланса будет стоить от 10-ти копеек до 1 рубля. Размер комиссии будет зависеть от того, зарегистрирован ли банк в Беларуси. Впрочем, и резиденты имеют свой взгляд на «чужие карточки». Так что всем клиентам полезно будет ознакомиться с новыми условиями.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Белорусы – одни из самых дисциплинированных плательщиков по банковским займам. Проблемная задолженность по кредитам пошла на снижение и теперь составляет меньше 55-ти миллионов рублей. В то же время спрос на такие услуги банков постепенно растет. Сейчас на руки населению выдано кредитов на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Таким образом, на каждого жителя страны приходится кредит величиной в среднюю зарплату.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Необычный автобус выпустил минский автозавод. Предварительно, модель разработана для стран Африканского континента. Новый МАЗ уже стал темой для многочисленных обсуждений на специализированных сайтах, несмотря на то, что официальной презентации еще не было. Визуально машина представляет собой гибрид грузовика и автобуса. В ней предусмотрено 43 сидячих места для пассажиров, а на крыше можно перевезти до 3-х тонн багажа.

БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Товарооборот круглый год. Крупнейшая белорусская выставка-ярмарка откроется в центре Москвы. Площадкой в течение 12-ти месяцев будут пользоваться представители нашего малого, среднего и крупного бизнеса. Организаторы предоставят больше тысячи павильонов. Ассортимент товаров традиционно самый широкий. А вот особенностью станет презентация сферы услуг, многие из которых, вплоть до отдыха в белорусских санаториях, уже давно завоевали популярность у россиян.

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Рядом 30 млн потенциальных потребителей Москвы и московской области с самой высокой покупательской способностью в Российской Федерации. Расположено в Москве 90 посольств тех стран, с которыми мы установили контакт. И выход будет также на 86 регионов Российской Федерации.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По сравнению с сессией в среду курс доллара снизился на 54 пункта, российский рубль тоже сдал позиции, но в 3 раза серьезнее. А вот евро стал дороже на 1,5 копейки.