Прямой эфир

Новости экономики за 27.11.2017

27 ноября 2017 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мировые цены на зерно начинают расти. Опубликован очередной ежемесячный отчет о состоянии рынка зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно ли это Беларуси? Ведь наши хлеборобы обеспечивают не только продовольственную безопасность страны, но и определенные экспортные амбиции. Мировые цены на зерно выросли в среднем на 1,8 % по сравнению с 2016 годом.

Больше остальных подорожал ячмень  – на 20,8 %.

Пшеница продается на 11 % дороже, рис – на 15 %, соя подешевела на 3 %, а кукуруза – на 8 % в сравнении с прошлым годом. По прогнозам Международного зернового совета потребление зерна окажется выше производства, запасы снизятся на 28 миллионов тонн, однако останутся вторыми по размерам за всю историю.

Новости экономики за 27.11.2017-1

Банки Евросоюза вывели из Великобритании 350 миллиардов евро в течение года

Что такое жилищные облигации и чем они выгодны

Счет за коммунальные услуги теперь можно получить по электронной почте

Первые торги недели на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились подорожанием евро. Курс европейской валюты вырос больше чем на копейку и составил 2,38. Курс доллара, напротив, снизился до отметки 1,99. Российский рубль подорожал, и за 100 торгуют 3 рубля 42 копейки.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Приумножение экспортных возможностей: в Минске озвучили план развития Белорусской торгово-промышленной палаты
27 ноября 2017 13:00

Приумножение экспортных возможностей: в Минске озвучили план развития Белорусской торгово-промышленной палаты

Готовы работать и поддерживать новые проекты: Президент провел встречу с главой китайской корпорации «Мидеа Груп»
27 ноября 2017 12:08

Готовы работать и поддерживать новые проекты: Президент провел встречу с главой китайской корпорации «Мидеа Груп»

Доходы населения, занятость, инвестиции: как сработала экономика в 2017 году и каковы перспективы
26 ноября 2017 18:03

Доходы населения, занятость, инвестиции: как сработала экономика в 2017 году и каковы перспективы