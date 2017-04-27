Новости экономики за 27.04.2017

Новости Беларуси. По статистике, в Беларуси ежегодно осуществляется около 3000 циклов ЭКО, благодаря чему на свет появляется примерно 1000 детей. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская расскажет, от чего зависит цена будущего материнства.

ЦЕНА БУДУЩЕГО МАТЕРИНСТВА

В ряде стран государство финансирует попытки провести экстракорпоральное оплодотворение. Для белорусских пар цена сегодня колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Цена складывается из стоимости самой процедуры, которая зависит в первую очередь от оборудования и стоимости лекарств. В государственных центрах ЭКО стоит в среднем от 700 рублей. Это базовая программа без учета препаратов, консультаций, анализов. Можно оформить в банке льготный кредит на эти цели. В частных центрах цены колеблются от 2 до 4 тысяч рублей.

НА ГОСОБЕСПЕЧЕНИИ

Правительство увеличило нормы расходов на воспитанников детских домов и интернатов. На 7% станут тратить больше на питание, покупку одежды, обуви, на приобретение учебных принадлежностей. На 20% увеличены нормы расходов на предметы личной гигиены. Родители, которые возмещают государству средства, потраченные на содержание детей, теперь также будут платить больше.

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ ДЛЯ МЕРЫ

Вес – только в килограммах, длина – в метрах. Мера всех вещей в торговле приобретет общий знаменатель. Убрать разночтения, существующие на различных континентах, эксперты пытаются уже не один год. Представители почти двух десятков стран работают над устранением технических барьеров в международной торговле.