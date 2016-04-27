Новости экономики за 27.04.2016

Новости Беларуси. Беларусь поможет Судану в развитии атомной отрасли и строительстве инфраструктуры. В белорусском МИДе стороны 27 апреля подписали соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности. В частности наши специалисты готовы поделиться опытом проектирования энергетических объектов и оказать помощь в подготовке кадров в этой сфере. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

АФРИКАНСКИЙ ВЕКТОР

Беларусь поможет Судану в развитии инфраструктуры. Отечественные инженеры и строители будут работать над созданием объектов в сфере энергетики. Важный аспект – сотрудничество в нефтяной отрасли. Африканским компаниям интересен опыт белорусских коллег в области разведки месторождений. Кроме того, подписан договор на поставку самосвалов в Судан.

Мохаммед Заед Авад, министр нефти и газа Республики Судан:

Нынешний визит должен открыть новые направления для сотрудничества. Мы уверены, что важную роль в реализации подписанных в Беларуси соглашений сыграет частный бизнес. Перспективным видится взаимодействие в области здравоохранения, нефти и газа, а также в банковской сфере.

ВЫСТАВКА ВЕЛИКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Более 200 научных разработок представят участники Белорусского промышленного форума. Главной «фишкой» «железной» выставки станут энергоэффективные новинки, позволяющие и производить, и одновременно экономить. Уже известно, что, к примеру, БНТУ продемонстрирует гостям форума и потенциальным инвесторам свою эксклюзивную разработку – агромобиль, которым уже заинтересовались за пределами Беларуси.

БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Беларусь попала в топ-10 стран по скорости открытия бизнеса. По данным Всемирного банка, возглавили рейтинг Македония и Новая Зеландия – в этих странах для оформления всех документов новоиспеченному бизнесмену нужен всего лишь один день. В Беларуси – трое суток. Наши ближайшие соседи в Украине тратят на процедуру неделю, в России – 11 дней. Польскому предпринимателю придется потратить на это целый месяц.

НИЖЕ $500

Ниже 500 долларов за жилой квадрат. Крупные города Беларуси с начала года потеряли до четверти стоимости квадратного метра.

Общая тенденция по регионам – это снижение цены нового жилья, которая тянет вниз и «вторичку». Одновременно в Витебске и Гомеле наблюдается увеличение числа сделок. Если сравнивать с началом 2015 года, то в северном областном центре за первый квартал 2016 года продано на 70% квартир больше. На рынке аренды эксперты отмечают падение стоимости: в столице уже есть варианты съемных квартир от 1 миллиона рублей.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились 27 апреля укреплением белорусского рубля к доллару и евро. Американец подешевел на 173 рубля. Теперь по Нацбанку стоит менее 19,5 тысяч. Евро потерял 88 пунктов, курс на четверг ниже 22 100. Российский рубль остановился в шаге от 300, набрав сегодня более трех белорусских.

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