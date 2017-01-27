Новости экономики за 27.01.2017

Новости Беларуси. Страховой стаж для некоторых категорий белорусов планируют изменить. Таким образом, люди смогут получать не социальную, а трудовую пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СНИЖЕНИЕ СТРАХОВОГО СТАЖА
В Беларуси могут снизить страховой стаж. Это период, в течение которого работодатель выплачивает за сотрудника взнос в фонд социальной защиты.
Сегодня он составляет 16 лет.
Поводом стала так называемая «пенсионная ловушка», когда некоторые белорусы в виду обстоятельств не имеют должного стажа и могут рассчитывать лишь на социальную пенсию. Как правило, причиной становится декретный отпуск, уход за инвалидами или служба в армии.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Мы должны понимать, что тот человек, который просто не работал или работал сам на себя, не должен получить социальные блага в том же объеме, как тот, который всю жизнь трудился.
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Экономисты подсчитали самые прибыльные из популярных среди белорусов инвестиций за 2016 год.
На третьем месте оказалась недвижимость.
При самом хорошем стечении обстоятельств, купив квартиру, можно было просто вернуть свои деньги. Однако зачастую такие сделки имели отрицательную доходность.
Золото расположилось на 2 месте.
В начале 2016 прибыль доходила до 30%, но в целом по году не превысила и 1 пункта.
На первом месте оказались депозиты.
Причем валютные вклады принесли чуть боле 3%, а вот рублевые стали лидерами. Реальная доходность составила без малого 16%.
СБОР НА КОРПОРАТИВЫ
Усадьбы в курортных зонах могут рассчитывать на льготы объектов агротуризма (ранее этого не было).
В то же время для владельцев агроусадеб сохранится налог на корпоративы.
Ранее этот вопрос вызвал дискуссию среди предпринимателей. Однако по результатам переговоров представители министерства и деловых кругов приняли решение о закономерности введения сбора. Таким образом, при условии проведения банкетов, свадеб и юбилеев предприниматели будут уплачивать фиксированный налог. Его размер будет определен местоположением агроусадьбы. Также сельский туризм ждут более строгие санитарные нормы к гостевой недвижимости.
Национальная валюта накануне уикенда укрепилась относительно корзины. Американский доллар набрал три четверти копейки.
На понедельник его курс составит 1 рубль 94 копейки. Евро потерял чуть меньше 0,5 копейки. 30 января по Нацбанку – 2,07.
Российская валюта также уступила несколько пунктов. За 100 российских в ближайшие выходные можно купить 3 рубля и 21 копейку белорусских.