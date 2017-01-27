Новости экономики за 27.01.2017

Новости Беларуси. Страховой стаж для некоторых категорий белорусов планируют изменить. Таким образом, люди смогут получать не социальную, а трудовую пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СНИЖЕНИЕ СТРАХОВОГО СТАЖА

В Беларуси могут снизить страховой стаж. Это период, в течение которого работодатель выплачивает за сотрудника взнос в фонд социальной защиты.

Сегодня он составляет 16 лет.

Поводом стала так называемая «пенсионная ловушка», когда некоторые белорусы в виду обстоятельств не имеют должного стажа и могут рассчитывать лишь на социальную пенсию. Как правило, причиной становится декретный отпуск, уход за инвалидами или служба в армии.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы должны понимать, что тот человек, который просто не работал или работал сам на себя, не должен получить социальные блага в том же объеме, как тот, который всю жизнь трудился.