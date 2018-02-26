Новости экономики за 26.02.2018

Новости Беларуси. Как микробные удобрения помогут снизить затраты по замене кустарников вдоль дорог, сколько стоит «рекламная пауза» и во что обойдется городскому бюджету вырубка борщевика? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о микробных удобрениях. Их использование позволит снизить затраты по замене и восстановлению деревьев и кустарников вдоль улиц на 10-15 %. Стоит отметить, что дорожные службы соблюдают нормы россыпи, а при профилактической обработке применяют минимальные дозы реагента. Всего с начала зимы для обработки столичных улиц дорожники использовали 31 тысячу тонн соли и почти столько же песчано-соляной смеси. Ежесуточно в уборке города задействовано около 750 машин спецтехники.

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА

86 миллионов долларов – такова финансовая емкость рекламного медиарынка страны за 2017 год. Самая большая доля традиционно приходится на телевизионную рекламу – 38 миллионов долларов, на втором месте интернет – 27 миллионов, замыкает тройку лидеров наружная реклама с 9 миллионами долларов.