Новости экономики за 26.02.2018
Новости Беларуси. Как микробные удобрения помогут снизить затраты по замене кустарников вдоль дорог, сколько стоит «рекламная пауза» и во что обойдется городскому бюджету вырубка борщевика? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационные биотехнологии в действии: разработки белорусских ученых помогут снизить вредное воздействие антигололедных реагентов на окружающую среду.
Речь идет о микробных удобрениях. Их использование позволит снизить затраты по замене и восстановлению деревьев и кустарников вдоль улиц на 10-15 %. Стоит отметить, что дорожные службы соблюдают нормы россыпи, а при профилактической обработке применяют минимальные дозы реагента. Всего с начала зимы для обработки столичных улиц дорожники использовали 31 тысячу тонн соли и почти столько же песчано-соляной смеси. Ежесуточно в уборке города задействовано около 750 машин спецтехники.
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
86 миллионов долларов – такова финансовая емкость рекламного медиарынка страны за 2017 год. Самая большая доля традиционно приходится на телевизионную рекламу – 38 миллионов долларов, на втором месте интернет – 27 миллионов, замыкает тройку лидеров наружная реклама с 9 миллионами долларов.
Реклама в интернете увеличилась на треть. Пресса стала единственным сегментом рекламного рынка, который сократился на 10 %.
С ОСТАНОВКОЙ В БРЕСТЕ
Контейнер с пищевыми продуктами отправят в Китай из Бреста. Так как товары будут находиться в пути 12 дней, у китайских партнеров к ассортименту есть требования по срокам годности: не менее 3 месяцев, в идеале – не менее полугода.
Сообщение между Китаем и Германией существует давно. Контейнерный поезд проходит через Брест, но до сих пор следовал без остановки. Теперь представители китайского бизнеса хотят остановить поезд, чтобы на обратном пути из Германии загрузить товары брестских производителей. Первый контейнер может уйти уже на этой неделе.
27 февраля на переходе «Домачево-Словатичи» будут проходить ремонтные работы. Возможны очереди
28 февраля на «Белпочте» не будут принимать часть платежей
145 тысяч рублей выделит Минск на вырубку борщевика
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар в минусе на треть копейки, актуальный курс 1,95. Евро тоже уступил пару пунктов, 27 февраля по Нацбанку 2,40. Российский рубль прибавил сразу 3 копейки и за сотню торгуют 3 рубля 49 копеек.