Новости экономики за 25.07.2016

Новости Беларуси. Авансы своим финансам. Обязательную продажу валютной выручки госпредприятий могут отменить. С чем это связано и почему такая идея возникла у Нацбанка – узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Дело в том, что это один из пунктов стратегии развития финансового рынка Беларуси. Предложение Нацбанка – поэтапно сократить обязательную продажу валютной выручки предприятий до нуля. Сейчас все экспортеры обязаны продавать 30 процентов «своих заработанных» внутри страны. А это около полумиллиарда долларов. Одна из причин отмены – обязательства в рамках ЕАЭС.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Предприятия будут готовы продавать валюту без того, чтобы их к этому административно побуждать. Поэтому это решение своевременное, тем более, что оно происходит в рамках сближения нашей валютной системы с системами России и Казахстана, где обязательной продажи валютной выручки нет.

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

Просрочка оплаты услуг ЖКХ – аргумент, чтобы выселить постояльца из арендной квартиры. Причем лишиться квадратных метров можно всего за два месяца. И альтернативное жилище никто не предложит. Вопрос о выселении решат в судебном порядке, а в квартире отключат воду и электричество. Правда, если во время разбирательства долги погасить, выселения можно избежать. Напомним, в этом месяце арендный фонд в Минске пополнился на 13 тысяч квартир. Их хозяева отказались от приватизации.

РАСЧЕТ ОКОНЧЕН

200 тысяч долларов заплатили минские тунеядцы. И это с учетом 10-процентной скидки: речь о добровольно пришедших в налоговую службу. Таких в Беларуси оказалось почти 1,5 тысячи человек. Остальным чек к оплате предъявят до 1 октября, времени на расчет – 1,5 месяца. Напомним, чтобы избежать налога, необходимо отработать не меньше 183 календарных дней в год.

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Средняя номинальная зарплата белорусов в июне составила 739 деноминированных рублей. По сравнению с майской, июньская получка выросла больше чем на 20 рублей. А в пересчете по средневзвешенному курсу Нацбанка составила почти 371 доллар. Больше всего традиционно получали минчане: около одной тысячи, а меньше всего – жители Минской области – 626 рублей.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара вырос на 47 пунктов. А вот евро и российский рубль сдали позиции по сравнению с минувшей пятницей. Европейская валюта – на 57 пунктов, российская – на 71.