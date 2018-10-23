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Новости экономики за 23.10.2018

23 октября 2018 17:43
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Новости Беларуси. Зачем объединяются агентства недвижимости, как изменится цена на газ для отечественных производителей сахара, сколько семей воспользовались льготами на оплату электроэнергии с начала года и почему страны юго-восточной Азии привлекли рекордный объем иностранных инвестиций? Узнаем в экономическом обзоре на СТВ.

Снижена цена на газ для белорусских производителей сахара

Льготами на оплату электроэнергии с начала года воспользовались 84% абонентов. Речь о семьях, на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии.

Новости экономики за 23.10.2018-1

Таким образом, всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам. Потребителям за девять месяцев было отпущено электрической и тепловой энергии на сумму почти 6,5 миллиарда рублей. Уровень оплаты составил 98,8%.

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

Новости экономики за 23.10.2018-4

В Минске заработала система партнерских продаж между агентствами недвижимости. Уже совершена первая сделка. Сейчас к партнерской программе присоединились 14 агентств. Конгломерат риэлторов будет стимулировать агентов недвижимости работать не только от продавца, получая процент от сделки, но и от покупателя. Сегодня представлять интересы последнего бывает не всегда экономически оправдано из-за законодательных ограничений по тарифам на риэлтерские услуги.

БУМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЮЖНОЙ АЗИИ

Новости экономики за 23.10.2018-7

Страны юго-восточной Азии привлекли рекордный объем иностранных инвестиций благодаря торговой войне Китая и США. Заградительные пошлины на товары из Китая, экспортируемые в Соединенные Штаты стимулировали бизнес открывать предприятия в Юго-Восточной Азии. В первом полугодии совокупный объем иностранных инвестиций в экономику Таиланда вырос на 53%. На Филиппинах этот показатель увеличился в шесть раз. Во Вьетнаме инвесторы вложили в местное производство 1,2 миллиарда долларов. 

ЗАИМСТВОВАНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Новости экономики за 23.10.2018-10

Министерство финансов планирует разместить на внутреннем рынке страны в 2019 году гособлигации на 370 миллионов долларов. За 9 месяцев этого года профильное ведомство снизило объём заимствований к уровню аналогичного периода прошлого года на 33% до 281 миллиона долларов.

Структура инвесторов, готовых вкладываться в гособлигации, изменилась несущественно: юрлица снизили свою долю, физлица увеличили инвестиции в бумаги Министерства финансов, банки также нарастили свою долю вложений.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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