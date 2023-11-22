Новости экономики за 22.11.2023

Российские компании готовы предложить нашим предприятиям высокотехнологичные решения программного обеспечения, заместив ушедшие с рынка западные аналоги. Как изменится товарооборот Союзного государства за счет сотрудничества в IT-секторе? И какой вклад в экономику и формирование ВВП Беларуси вносят резиденты свободных экономических зон? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛЕ БИЗНЕСА В УФЕ В составе делегации руководители профильных ведомств и белорусских флагманов промышленной и перерабатывающей отраслей. В рамках форума «Международная неделя бизнеса» белорусская сторона представит доклад о господдержке предпринимателей. В программе мероприятия также круглый стол по сотрудничеству в рамках ШОС, посещение молочного комбината и других предприятий. Башкортостан – один из самых активных российских регионов по сотрудничеству с Беларусью в сфере экономики. Недавно в Уфе открылся завод по производству зерносушильных комплексов белорусского производства. Наращиваются поставки нашей техники. Помимо торговли, Беларусь и Башкортостан развивают инвестиционное сотрудничество. Открываются новые предприятия с участием белорусского капитала. Беларусь представит экспозицию на выставке «Продэкспо» в Москве. Читайте здесь.

СПИСОК РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ПОПОЛНИЛИ 22 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ



Список резидентов свободных экономических зон за 9 месяцев 2023 года пополнили 22 новых предприятия. Они готовы инвестировать в производство более 140 миллионов долларов и создать 1 200 новых рабочих мест. Работа резидентов СЭЗ оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов. На их долю приходится пятая часть экспорта товаров, прямых иностранных инвестиций на чистой основе и производства промышленной продукции. 6 % ВВП страны также сформированы резидентами СЭЗ. Это результат удачного симбиоза преференций государства и подхода инвесторов к реализации своих обязательств.