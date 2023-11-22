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Беларусь представит экспозицию на выставке «Продэкспо» в Москве

22 ноября 2023 18:44
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В Москве пройдет крупнейшее выставочное событие в России и Восточной Европе – международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представит экспозицию на выставке «Продэкспо» в Москве-1

Форум объединит производителей, поставщиков и ритейлеров в сфере продуктов питания и напитков, а также упаковки и технологий производства. Экспозиция Belarus – the Taste of Nature уже сформирована более чем наполовину. Основным фокусом события станет заключение контрактов и обширная деловая программа.

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Фотофакт # Торговля # Экономика # Наталья Надольская

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