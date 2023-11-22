Беларусь представит экспозицию на выставке «Продэкспо» в Москве

В Москве пройдет крупнейшее выставочное событие в России и Восточной Европе – международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединит производителей, поставщиков и ритейлеров в сфере продуктов питания и напитков, а также упаковки и технологий производства. Экспозиция Belarus – the Taste of Nature уже сформирована более чем наполовину. Основным фокусом события станет заключение контрактов и обширная деловая программа.