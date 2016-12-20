Новости экономики за 20.12.2016

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси с Малайзией может вырасти многократно в ближайшие несколько лет. В правительстве обсуждали перспективы взаимоотношений с азиатскими партнерами. Новые проекты планируется реализовать в сферах биотехнологии, микробиологии, лазерной оптики. Прочной основой для развития будут машиностроение и продажа калийных удобрений.

Также 20 декабря в правительстве озвучили планы по размещению облигаций и снижению стоимости заёмного капитала в Беларуси.

Сколько будут стоить кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТАВКА НА БОНДЫ

Выпуск евробондов позволит снизить ставки по кредитам.

Правительство рассчитывает в 2017 году имитировать валютных облигаций на 800 миллионов евро.

В случае их успешного размещения заемный капитал может подешеветь до 17% годовых. Кроме того, государство планирует продолжить сотрудничество с МВФ.

Речь о сумме в 3,5 миллиарда долларов.

Совмин нацелен на положительное решение о кредите в первой половине 2017.

ОТРАБОТАЛИ ТЕПЛО

Белорусские предприятия полностью рассчитались за газ и тепло. Долгов по поставленным в 2016 энергоресурсам (по информации профильного министерства) нет. Постепенно погашают компании и обязательства по прошлым годам. Для этих целей используют как собственные средства, так и привлеченный капитал. Положительная динамика стала возможна за счет сокращения теплопотерь и использования энергоэффективных технологий.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ ЗА САНОЧКИ ПЛАТИТЬ

Любители горнолыжного отдыха открывают сезон. Удовольствие вполне доступное, исходя из стоимости большинства белорусских спортивных комплексов. Прокат оборудования в будние дни для взрослых в среднем стоит 8 рублей в час, ботинки с лыжами на целый день обойдутся в 20 рублей.

Уикенд дороже: 10 и 25 рублей соответственно.

И это полцены – ибо на гору нужно еще и забраться. Подъемник стоит от 6 в час до 30 за весь день по будням. И от 10 до 45 в выходные.

ДОХОД БЕЗ ТРУДА

225 рублей в год: столько можно заработать, разместив вклад в 1000 рублей на один год. Самая большая ставка на рынке – 22,5%. Правда, досрочно снять деньги со счета нельзя, то есть депозит безотзывный. Также гарантируя подобную маржу, банки принимают вклады без возможности пополнения.

Национальная валюта 20 декабря существенно укрепилась к евро. Последний подешевел практически на 1,5 копейки.

21 декабря по Нацбанку – 2,05. Доллар подорожал незначительно. На среду его курс составит 1 рубль 97 копеек.

Российская валюта набрала несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 19 копеек белорусских.