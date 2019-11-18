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Технологии в бизнесе и банковской сфере. Какие мероприятия пройдут в Беларуси во время Всемирной недели предпринимательства

18 ноября 2019 10:11
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась ко Всемирной неделе предпринимательства. Акция проходит в 170 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней участвуют представители всех видов бизнеса – от корпораций и банков до стартапов.

Технологии в бизнесе и банковской сфере. Какие мероприятия пройдут в Беларуси во время Всемирной недели предпринимательства-1

Технологии в бизнесе и банковской сфере. Какие мероприятия пройдут в Беларуси во время Всемирной недели предпринимательства-3

Главная тема – использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. В течение недели в Беларуси пройдет ряд конференций, выставок и семинаров. Участники обсудят вопросы инвестирования, развития финансовой отрасли, в том числе платежных систем и криптовалют.

Ключевым событием станет Международный форум предпринимательства. 19 ноября он соберет в Минске как начинающих, так и уже опытных бизнесменов, представителей власти и международных экспертов.

Технологии в бизнесе и банковской сфере. Какие мероприятия пройдут в Беларуси во время Всемирной недели предпринимательства-6

Технологии в бизнесе и банковской сфере. Какие мероприятия пройдут в Беларуси во время Всемирной недели предпринимательства-8

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Фотофакт

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