Технологии в бизнесе и банковской сфере. Какие мероприятия пройдут в Беларуси во время Всемирной недели предпринимательства

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась ко Всемирной неделе предпринимательства. Акция проходит в 170 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней участвуют представители всех видов бизнеса – от корпораций и банков до стартапов.

Главная тема – использование новых технологий в бизнесе и банковской сфере. В течение недели в Беларуси пройдет ряд конференций, выставок и семинаров. Участники обсудят вопросы инвестирования, развития финансовой отрасли, в том числе платежных систем и криптовалют.

Ключевым событием станет Международный форум предпринимательства. 19 ноября он соберет в Минске как начинающих, так и уже опытных бизнесменов, представителей власти и международных экспертов.